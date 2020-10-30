«Я не боюсь говорить правду». Бывшая девушка Александра Зверева ответила теннисисту

Ольга Шарыпова, бывшая девушка 7-й ракетки мира из Германии Александра Зверева, вновь обратилась к теннисисту.
«Моя история только началась. Simply not true? (Нет ни слова правды? — прим. «Чемпионата») Я не знаю, пишешь ли ты это сам или тот, кто ведёт твой «Инстаграм», до сих пор смелости ответить мне прямо у тебя не было.
Потому что, я не вру, и мы оба об этом знаем. Я не боюсь говорить правду, а ты?
Я хочу показать всем мужчинам, которые позволяют себе плохое отношение к женщинам, что мы не какое-то украшение, мы не +1, мы не куклы, с которыми можно обращаться как угодно. И если ты думал, что после всего того, что я прошла в этих отношениях, я буду молчать, то ты ошибся. Ты не смог ответить на мои вопросы лично. Мне пришлось поступить так», — говорится в опубликованном тексте Шарыповой в «инстаграм»-сториз.
Напомним, что ранее Ольга Шарыпова призналась, что стала жертвой домашнего насилия, находясь в отношениях с Александром Зверевым.
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