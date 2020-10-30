Куэрри, сбежавший с турнира в Петербурга, снялся с «Мастерса» в Париже
Американский теннисист Сэм Куэрри снялся с турнира серии «Мастерс» в Париже. В основной сетке турнира его заменит испанец Фелисиано Лопес, сообщает L'Equipe.
Напомним, Куэрри и его семья заразились коронавирусом, о чём стало известно во время турнира в Санкт-Петербурге. После этого спортсмен самовольно покинул Россию. Куэрри принял решение покинуть Россию на частном самолёте из-за нежелания разлучаться с семьёй в незнакомой для него стране. Сэм, его жена и ребёнок были доставлены в «соседнюю европейскую страну», которая не требовала отрицательного теста для пересечения границы. Сейчас его местонахождение неизвестно.
Как американский теннисист сбежал с семьёй из России. Теперь он прячется в соседней стране
Американец Сэм Куэрри после положительного теста на коронавирус нарушил протокол и самовольно покинул Санкт-Петербург. Как его накажут?
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