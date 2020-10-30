Джокович – о Синнере: у него есть все шансы стать лучшим в мире

Первая ракетка мира Новак Джокович поделился мнением о перспективах итальянского теннисиста Янника Синнера.

«Я определённо вижу потенциал в молодых игроках. Синнер, несомненно, демонстрирует очень качественную игру. У него есть все шансы стать лучшим теннисистом мира.



Я бы сказал, что Янник точно лидер среди парней моложе Зверева и Циципаса, которые, я думаю, в ближайшее время станут топовыми игроками.



Однако очень многое должно сойтись как в карьере, так и в жизни теннисиста. Тогда он сможет наверняка найти свои самые сильные стороны, достичь максимума и регулярно показывать отличную игру, добиваясь результата. И, конечно, нужно быть готовым к тому, что придётся терпеть. Ведь одно дело — выиграть «Большой шлем» или провести один отличный сезон. И совсем другое – оставаться на лидирующих позициях три, четыре, пять, 10 или все 15 лет», — цитирует Джоковича Tennis365.