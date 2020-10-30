Рублёв: у Хачанова есть всё, чтобы быть в топ-10. Надеюсь, скоро мы втроём будем в десятке

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что надеется увидеть троих российских теннисистов в первой десятке мирового рейтинга.

«Надеюсь, что скоро трое россиян будут в первой десятке мирового рейтинга. Уровень игры у Карена Хачанова есть, как и у многих других ребят, которые не в первой десятке. Посмотрим. У Карена есть всё, чтобы быть в топ-10, он ведь был уже в первой десятке. Надеюсь, что в ближайшем будущем мы втроём будем в десятке и будут ещё ребята у нас. Посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Рублёва «Р-Спорт».

Сегодня, 30 октября, Рублёву предстоит встреча с действующим чемпионом турнира в Вене (Австрия) Домиником Тимом. В прошлогоднем финале он обыграл Диего Шварцмана из Аргентины — 3:6, 6:4, 6:3.

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