Рублёв: у Хачанова есть всё, чтобы быть в топ-10. Надеюсь, скоро мы втроём будем в десятке
Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что надеется увидеть троих российских теннисистов в первой десятке мирового рейтинга.
«Надеюсь, что скоро трое россиян будут в первой десятке мирового рейтинга. Уровень игры у Карена Хачанова есть, как и у многих других ребят, которые не в первой десятке. Посмотрим. У Карена есть всё, чтобы быть в топ-10, он ведь был уже в первой десятке. Надеюсь, что в ближайшем будущем мы втроём будем в десятке и будут ещё ребята у нас. Посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Рублёва «Р-Спорт».
Сегодня, 30 октября, Рублёву предстоит встреча с действующим чемпионом турнира в Вене (Австрия) Домиником Тимом. В прошлогоднем финале он обыграл Диего Шварцмана из Аргентины — 3:6, 6:4, 6:3.
Выяснилась причина, по которой Синнер смог отыграть лишь 9 минут в матче с Рублёвым
Рублёв присоединился к Медведеву. Только у России два теннисиста в топ-10
Андрей Рублёв впервые попал в десятку мирового рейтинга и составил компанию Даниилу Медведеву, который там обосновался с июля прошлого года.
- 30 октября 2020
-
15:37
-
14:08
-
12:23
-
11:16
-
10:26
-
09:33
-
06:16
-
01:43
-
01:04
-
00:42
-
00:23
-
00:12
- 29 октября 2020
-
22:54
-
21:48
-
20:14
-
19:20
-
18:30
-
18:23
-
16:07
-
16:00
-
15:14
-
15:10
-
15:05
-
13:51
-
13:07
-
12:33
-
12:13
-
10:36
-
09:41
-
05:34
-
00:49
- 28 октября 2020
-
23:43
-
23:17
-
22:11
-
21:01
Партнерский контент