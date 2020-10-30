Медведев не сумел выйти в полуфинал турнира в Вене, уступив Андерсону

Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в полуфинал турнира категории АТР 500, который проходит в Вене (Австрия). В четвертьфинале Медведев потерпел поражение от представителя ЮАР Кевина Андерсона со счётом 4:6, 6:7 (5:7). Встреча продолжалась 1 час 29 минут. Медведев 10 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и не сумел использовать единственную возможность взять подачу соперника. Андерсон подал 9 эйсов, избежал ошибок на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 7.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинального матча Даниил Медведев – Кевин Андерсон в Вене.

За выход в финал турнира категории АТР 500 в Вене Андерсон сыграет с победителем матча между ещё одним россиянином Андреем Рублёвым (5) и австрийцем Домиником Тимом (5).