Рублёв обыграл Тима и вышел в полуфинал турнира в Вене

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира категории АТР 500, который проходит в Вене (Австрия). В четвертьфинале пятый сеяный Рублёв нанёс поражение второй ракетке турнира, хозяину корта Доминику Тиму, со счётом 7:6 (7:5), 6:2. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. Рублёв 11 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. Тим подал 10 эйсов, трижды ошибся на подаче и не сумели использовать ни один из 3 шансов взять подачу соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинального матча Андрей Рублёв – Доминик Тим в Вене.

За выход в финал Рублёв сыграет с представителем ЮАР Кевином Андерсоном, который в четвертьфинале обыграл россиянина Даниила Медведева (4) – 6:4, 7:6 (7:5).