Первая ракетка мира Новак Джокович проиграл лаки-лузеру из Италии на турнире в Вене
Итальянский теннисист Лоренцо Сонего вышел в полуфинал турнира категории АТР 500, который проходит в Вене (Австрия). В четвертьфинальном матче лаки-лузер Сонего нанёс поражение первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.
Сонего 8 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. Джокович подал три эйса, трижды ошибся на подаче и не использовал ни один из шести шансов взять подачу соперника.
За выход в финал турнира категории АТР 500 в Вене Сонего сыграет с победителем четвертьфинала между болгарином Григором Димитровым и британцем Даниэлем Эвансом.
Отметим, что в ходе соревнований Сонего обыграл серба Душана Лайовича и поляка Хуберта Хуркача.
Вена. 1/4 финала
30 октября 2020, пятница. 20:05 МСК
1
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
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Лоренцо Сонего
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