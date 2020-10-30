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Первая ракетка мира Новак Джокович проиграл лаки-лузеру из Италии на турнире в Вене

Первая ракетка мира Новак Джокович проиграл лаки-лузеру из Италии на турнире в Вене
Теннис / ATP 0

Итальянский теннисист Лоренцо Сонего вышел в полуфинал турнира категории АТР 500, который проходит в Вене (Австрия). В четвертьфинальном матче лаки-лузер Сонего нанёс поражение первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.

Сонего 8 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. Джокович подал три эйса, трижды ошибся на подаче и не использовал ни один из шести шансов взять подачу соперника.

За выход в финал турнира категории АТР 500 в Вене Сонего сыграет с победителем четвертьфинала между болгарином Григором Димитровым и британцем Даниэлем Эвансом.

Отметим, что в ходе соревнований Сонего обыграл серба Душана Лайовича и поляка Хуберта Хуркача.

Вена. 1/4 финала
30 октября 2020, пятница. 20:05 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1  
6 		6  
         
Лоренцо Сонего
42
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
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