Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Новак Джокович впервые проиграл матч в трёхсетовом формате, взяв менее 4 геймов

Новак Джокович впервые проиграл матч в трёхсетовом формате, взяв менее 4 геймов
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович впервые в карьере проиграл матч в трёхсетовом формате, взяв менее 4 геймов. Случилось это в четвертьфинале турнира в Вене, где его соперником был лаки-лузер из Италии Лоренцо Сонего, выигравший матч со счётом 6:2, 6:1.

Однажды Джокович уже брал всего три гейма за матч, но это было в пятисетовом формате на первом в его карьере турнире «Большого шлема». В 2005 году, пройдя три раунда квалификации на Открытом чемпионате Австралии, Новак в первом же круге основной сетки проиграл будущему победителю турнира россиянину Марату Сафину — 0:6, 2:6, 1:6.

Australian Open (м). 1-й круг
17 января 2005, понедельник. 12:45 МСК
Марат Сафин
Россия
Марат Сафин
М. Сафин
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
0 		2 1    
             
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Отметим, что после поражения от Сонего в четвертьфинале Джокович упустил шанс досрочно гарантировать себе первое место в рейтинге ATP по итогам года. Для этого Новаку нужно было выигрывать титул в Вене.

Первая ракетка мира Новак Джокович проиграл лаки-лузеру из Италии на турнире в Вене
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020