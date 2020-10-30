Новак Джокович впервые проиграл матч в трёхсетовом формате, взяв менее 4 геймов

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович впервые в карьере проиграл матч в трёхсетовом формате, взяв менее 4 геймов. Случилось это в четвертьфинале турнира в Вене, где его соперником был лаки-лузер из Италии Лоренцо Сонего, выигравший матч со счётом 6:2, 6:1.
Однажды Джокович уже брал всего три гейма за матч, но это было в пятисетовом формате на первом в его карьере турнире «Большого шлема». В 2005 году, пройдя три раунда квалификации на Открытом чемпионате Австралии, Новак в первом же круге основной сетки проиграл будущему победителю турнира россиянину Марату Сафину — 0:6, 2:6, 1:6.
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Отметим, что после поражения от Сонего в четвертьфинале Джокович упустил шанс досрочно гарантировать себе первое место в рейтинге ATP по итогам года. Для этого Новаку нужно было выигрывать титул в Вене.
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