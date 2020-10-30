Надаль и Вавринка провели совместную тренировку перед «Мастерсом» в Париже

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль и швейцарец Стэн Вавринка провели совместную тренировку на корте в Париже, где на следующей неделе стартует последний в сезоне турнир категории «Мастерс».
«Два чемпиона на одном корте», — подписали организаторы турнира видео, опубликованное на странице соревнований в «Твиттере».
Видео можно посмотреть на странице «Мастерса» в Париже в «Твиттере».
Надаль — 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», Вавринка – трёхкратный. Рафаэль 13 раз побеждал в Париже на «Ролан Гаррос», Стэн выигрывал Открытый чемпионат Франции в 2015 году. Любопытно, что ни один из них не выигрывал парижский «Мастерс». Надаль вышел в финал в 2007 году, но уступил аргентинцу Давиду Налбандяну.
Турнир серии «Мастерс» в Париже должен стартовать 2 ноября. В 2019 году победителем турнира в Париже стал Новак Джокович. В финале он обыграл Дениса Шаповалова — 6:3, 6:4.
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