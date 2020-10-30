Руусувуори вышел в полуфинал турнира в Нур-Султане, обыграв Кукушкина
Стали известны полуфиналисты турнира категории АТР 250 в Нур-Султане. Впервые в топ-4 турнира АТР вышел 21-летний финский теннисист Эмиль Руусувуори, начавший соревнования с квалификации. В четвертьфинале Руусувуори нанёс поражение представителю Казахстана Михаилу Кукушкину со счётом 6:3, 6:1.
За выход финал Руусувуори поборется с третьей ракеткой соревнований французом Адрианом Маннарино, который в четвертьфинале переиграл американца Маккензи Макдональда – 6:1, 6:4.
Вторую полуфинальную пару составили четвёртый сеяный австралиец Джон Миллман и американец Фрэнсис Тиафо. Миллман в четвертьфинале обыграл седьмого сеяного американца Томми Пола – 6:7, 6:4, 7:6. А Тиафо нанёс поражение белорусу Егору Герасимову – 7:6, 5:7, 7:5.
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