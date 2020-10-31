Андрей Рублёв: приехал в Вену с настроением, что мне нечего терять

Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал победу над австрийцем Домиником Тимом и выход в полуфинал турнира в Вене.

«Приехал сюда с настроением, что мне нечего терять. Я уже провёл отличный сезон. В прошлом году здесь дошёл до четвертьфинала, поэтому знал, как сложно будет попасть в полуфинал. Стартовал здесь с нулевыми ожиданиями, просто желая сделать всё, что в моих силах. Пытаться навязать борьбу в каждом матче. И вот я в полуфинале.

Доминик — один из моих лучших друзей в Туре. С ним всегда сложно играть, потому что он один из лучших теннисистов. Знал, что будет нелегко, очень его уважаю. Первый сет четвертьфинала был тяжёлым для нас обоих. Думаю, у него было чуть больше шансов, чем у меня, особенно на тай-брейке при счёте 4:3. У нас было два нереальных розыгрыша, которые мне удалось выиграть.

Против следующего соперника, Кевина Андерсона, я последний раз играл на «Ролан Гаррос», но там были совсем другие условия. Так что не будем сравнивать. Завтра будет совсем другая история. Здесь быстрый корт в помещении, ему будет очень комфортно играть. К тому же у Кевина намного больше опыта, чем у меня, поэтому мне нечего терять. Я выйду на корт, чтобы сделать всё возможное, и увидим, что будет дальше», — приводит слова Рублёва пресс-служба АТР.