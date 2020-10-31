Крупнейшее поражение Джоковича в карьере — в видеообзоре матча 1/4 финала в Вене

Вашему вниманию видеообзор сенсационного поражения первой ракетки мира Новака Джоковича в четвертьфинальном матче соревнований в Вене (Австрия). В двух партиях он был разгромлен лаки-лузером из Италии Лоренцо Сонего — 2:6, 1:6. Это поражение стало крупнейшим в карьере Джоковича в трёхсетовом формате.
Сонего 8 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. Джокович подал три эйса, трижды ошибся на подаче и не использовал ни один из шести шансов взять подачу соперника.
За выход в финал турнира категории АТР 500 Сонего сыграет с британцем Даниэлем Эвансом.
После поражения от Сонего в четвертьфинале Джокович упустил шанс досрочно гарантировать себе первое место в рейтинге ATP по итогам года. Для этого Новаку нужно было выиграть титул в Вене.
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