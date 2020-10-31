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Крупнейшее поражение Джоковича в карьере — в видеообзоре матча 1/4 финала в Вене

Крупнейшее поражение Джоковича в карьере — в видеообзоре матча 1/4 финала в Вене
Теннис / ATP 0

Вашему вниманию видеообзор сенсационного поражения первой ракетки мира Новака Джоковича в четвертьфинальном матче соревнований в Вене (Австрия). В двух партиях он был разгромлен лаки-лузером из Италии Лоренцо Сонего — 2:6, 1:6. Это поражение стало крупнейшим в карьере Джоковича в трёхсетовом формате.

Сонего 8 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. Джокович подал три эйса, трижды ошибся на подаче и не использовал ни один из шести шансов взять подачу соперника.

За выход в финал турнира категории АТР 500 Сонего сыграет с британцем Даниэлем Эвансом.

После поражения от Сонего в четвертьфинале Джокович упустил шанс досрочно гарантировать себе первое место в рейтинге ATP по итогам года. Для этого Новаку нужно было выиграть титул в Вене.

Вена. 1/4 финала
30 октября 2020, пятница. 20:05 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1  
6 		6  
         
Лоренцо Сонего
42
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
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