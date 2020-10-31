Кирьос — о победе Сонего над Джоковичем: это великолепно
Австралийский теннисист Ник Кирьос похвалил итальянца Лоренцо Сонего за сенсационную победу на турнире в Вене (Австрия). В двух сетах он обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича, нанеся ему крупнейшее поражение в карьере.
«Это великолепно», — написал Ник под постом итальянца в «Инстаграме».
Следующим соперником Сонего станет представитель Великобритании Даниэль Эванс.
После поражения от Сонего в четвертьфинале Джокович упустил шанс досрочно гарантировать себе первое место в рейтинге ATP по итогам года. Для этого Новаку нужно было выиграть титул в Вене.
Ранее Джокович прокомментировал четвертьфинальный матч с 25-летним итальянцем. Видео сенсационной победы Сонего над Джоковичем доступно на «Чемпионате».
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