Кирьос — о победе Сонего над Джоковичем: это великолепно

Австралийский теннисист Ник Кирьос похвалил итальянца Лоренцо Сонего за сенсационную победу на турнире в Вене (Австрия). В двух сетах он обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича, нанеся ему крупнейшее поражение в карьере.



«Это великолепно», — написал Ник под постом итальянца в «Инстаграме».



Следующим соперником Сонего станет представитель Великобритании Даниэль Эванс.



После поражения от Сонего в четвертьфинале Джокович упустил шанс досрочно гарантировать себе первое место в рейтинге ATP по итогам года. Для этого Новаку нужно было выиграть титул в Вене.

Ранее Джокович прокомментировал четвертьфинальный матч с 25-летним итальянцем. Видео сенсационной победы Сонего над Джоковичем доступно на «Чемпионате».