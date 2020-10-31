Тим — о проблемах с мозолями: склонен сняться с турнира в Париже

Австрийский теннисист Доминик Тим сомневается в участии в турнире категории «Мастерс» в Париже, который стартует на следующей неделе. Третью ракетку мира беспокоят проблемы с мозолями.
«Всё началось ещё в первом круге турнира в Вене. После стартовой победы стало получше, но в 1/4 финала я снова испытал проблемы. Становилось хуже от розыгрыша к розыгрышу.
В целом я весь год мучаюсь, особенно на турнирах в помещении. В той же Вене в 2019 году мозоли тоже дали о себе знать, но уже ближе к полуфиналу и финалу. Та же история была в Лондоне на Итоговом.
Если бы не мозоли, я бы на сто процентов сыграл в Париже. Сейчас же я склоняюсь к снятию. Не вижу смысла играть, если боль не пройдёт. Итоговый? С этим проблем возникнуть не должно», — цитирует Тима Tennisnet.
В четвертьфинальном матче соревнований в Вене Тим уступил россиянину Андрею Рублёву.
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