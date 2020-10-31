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Тим — о проблемах с мозолями: склонен сняться с турнира в Париже

Тим — о проблемах с мозолями: склонен сняться с турнира в Париже
Теннис / ATP 0

Австрийский теннисист Доминик Тим сомневается в участии в турнире категории «Мастерс» в Париже, который стартует на следующей неделе. Третью ракетку мира беспокоят проблемы с мозолями.

«Всё началось ещё в первом круге турнира в Вене. После стартовой победы стало получше, но в 1/4 финала я снова испытал проблемы. Становилось хуже от розыгрыша к розыгрышу.

В целом я весь год мучаюсь, особенно на турнирах в помещении. В той же Вене в 2019 году мозоли тоже дали о себе знать, но уже ближе к полуфиналу и финалу. Та же история была в Лондоне на Итоговом.

Если бы не мозоли, я бы на сто процентов сыграл в Париже. Сейчас же я склоняюсь к снятию. Не вижу смысла играть, если боль не пройдёт. Итоговый? С этим проблем возникнуть не должно», — цитирует Тима Tennisnet.

В четвертьфинальном матче соревнований в Вене Тим уступил россиянину Андрею Рублёву.

Рублёв обыграл Тима и вышел в полуфинал турнира в Вене
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