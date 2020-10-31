Рублёв: мне нечего терять в матче с Андерсоном

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от полуфинального матча соревнований в Вене (Австрия). Его соперником станет южноафриканец Кевин Андерсон, который в четвертьфинале обыграл Даниила Медведева.
«С Андерсоном, я последний раз играл на «Ролан Гаррос», но там были совсем другие условия, так что не будем сравнивать. В этот раз будет совсем другая история. Здесь быстрый корт в помещении, ему будет очень комфортно играть. К тому же у Кевина намного больше опыта, чем у меня, поэтому мне нечего терять. Я выйду на корт, чтобы сделать всё возможное, и увидим, что будет дальше», — цитирует Рублёва официальный сайт АТР.
В четвертьфинальном матче Рублёв обыграл действующего чемпиона соревнований, третью ракетку мира из Австрии Доминика Тима.
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