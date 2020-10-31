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Рублёв, Медведев, Хачанов и Надаль узнали соперников по первому кругу «Мастерса» в Париже

Рублёв, Медведев, Хачанов и Надаль узнали соперников по первому кругу «Мастерса» в Париже
Теннис / ATP 0

Состоялась жеребьёвка турнира категории «Мастерс» в Париже (Франция). Соревнования с призовым фондом € 5 433 555 стартуют 2 ноября.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль, пропустит первый круг, а уже во втором сыграет с победителем пары Филип Краинович (Сербия) — Фелисьяно Лопес (Испания). Второй номер посева получил грек Стефанос Циципас, который во втором круге встретится или с французом Уго Умбером или с норвежцем Каспером Руудом.

Третьим сеяным стал россиянин Даниил Медведев, который сыграет во втором круге с Кевином Андерсоном из ЮАР или же победителем квалификации. Интересно, что лишь вчера, 30 октября Даниил проиграл Андерсону на соревнованиях в Вене.

Вторая ракетка России Андрей Рублёв получил пятый номер посева и первый матч проведёт с победителем матча Хуберт Хуркач (Польша) — Победитель квалификации.

Ещё одним россиянином, заявившимся на соревнования стал Карен Хачанов (11). В отличие от соотечественников, он начнёт турнир уже в первом круге — его соперников станет один из квалифаеров.

В 2019 году победителем соревнований стал серб Новак Джокович. В финале он обыграл Дениса Шаповалова из Канады — 6:3, 6:4. В этом году уроженец Белграда принял решение пропустить турнира категории АТР 1000.

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