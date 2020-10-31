Вторая ракетка мира Халеп заразилась коронавирусом
Румынская теннисистка Симона Халеп сообщила, что результат её теста на коронавирус оказался положительным.
«Изолирована дома и постепенно выздоравливаю, испытывая лишь лёгкие симптомы. Чувствую себя хорошо. Мы переживём это вместе», — написала Симона на своей официальной странице в «Твиттере».
В настоящее время Халеп является второй ракеткой мира. В этом сезоне 29-летняя теннисистка провела 26 матчей, в которых одержала 23 победы. В её активе три завоёванных трофея — в Дубае (ОАЭ), Праге (Чехия) и Риме (Италия).
На Открытом чемпионате Франции, будучи явной фавориткой по мнению специалистов, Симона дошла до четвёртого круга, где разгромно уступила будущей чемпионке турнира из Польши Иге Свёнтек.
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