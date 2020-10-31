Рублёв в пятый раз в сезоне вышел в финал турнира АТР. Андерсон не смог завершить матч

Российский теннисист Андрей Рублёв в пятый раз в сезоне вышел в финал турнира АТР. Соперник Рублёва по полуфиналу турнира категории АТР в Вене представитель ЮАР Кевин Андерсон не сумел доиграть матч и снялся при счёте 6:4, 4:1 в пользу Рублёва. Встреча продолжалась 1 час 5 минут. Рублёв 11 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти. Андерсон подал 6 эйсов, 5 раз ошибся на подаче и не имел ни одного шанса взять подачу соперника.

У Рублёва это уже третий травмированный соперник на турнире в Вене. Во втором круге матч с россиянином не сумел доиграть итальянец Янник Синнер, а в четвертьфинале Доминик Тим завершил встречу, но позже снялся со следующего турнира из-за травмы.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Рублёв – Андерсон на турнире в Вене.