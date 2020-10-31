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Маннарино и Миллман сыграют в финале турнира в Нур-Султане

Маннарино и Миллман сыграют в финале турнира в Нур-Султане
Теннис / ATP 0

Французский теннисист Адриан Маннарино и австралиец Джон Миллман сыграют в финале турнира категории АТР 250 в Нур-Султане. В полуфинале четвёртая ракетка соревнований Миллман обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 3:6, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. Миллман трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 13. Тиафо подал 3 эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал 3 брейка.

Третий сеяный Маннарино за 1 час 41 минуту обыграл финна Эмиля Руусувуори, начавшего соревнования с квалификации, – 7:5, 6:2. Маннарино подал два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. Руусувуори подал 5 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал один брейк.

Нур-Султан. 1/2 финала
31 октября 2020, суббота. 13:10 МСК
Джон Миллман
45
Австралия
Джон Миллман
Д. Миллман
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 4
         
Фрэнсис Тиафо
64
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Нур-Султан. 1/2 финала
31 октября 2020, суббота. 15:35 МСК
Эмиль Руусувуори
98
Финляндия
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2  
7 		6  
         
Адриан Маннарино
39
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
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