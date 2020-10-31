Маннарино и Миллман сыграют в финале турнира в Нур-Султане

Французский теннисист Адриан Маннарино и австралиец Джон Миллман сыграют в финале турнира категории АТР 250 в Нур-Султане. В полуфинале четвёртая ракетка соревнований Миллман обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 3:6, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. Миллман трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 13. Тиафо подал 3 эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал 3 брейка.

Третий сеяный Маннарино за 1 час 41 минуту обыграл финна Эмиля Руусувуори, начавшего соревнования с квалификации, – 7:5, 6:2. Маннарино подал два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. Руусувуори подал 5 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал один брейк.