Маннарино и Миллман сыграют в финале турнира в Нур-Султане
Французский теннисист Адриан Маннарино и австралиец Джон Миллман сыграют в финале турнира категории АТР 250 в Нур-Султане. В полуфинале четвёртая ракетка соревнований Миллман обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 3:6, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. Миллман трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 13. Тиафо подал 3 эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал 3 брейка.
Третий сеяный Маннарино за 1 час 41 минуту обыграл финна Эмиля Руусувуори, начавшего соревнования с квалификации, – 7:5, 6:2. Маннарино подал два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. Руусувуори подал 5 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал один брейк.
Нур-Султан. 1/2 финала
31 октября 2020, суббота. 13:10 МСК
45
Джон Миллман
Д. Миллман
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|4
64
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
- 31 октября 2020
-
17:56
-
17:32
-
16:20
-
15:50
-
15:08
-
14:54
-
14:30
-
13:09
-
12:15
-
11:07
-
09:59
-
09:31
-
05:26
-
00:59
-
00:41
-
00:09
- 30 октября 2020
-
23:26
-
22:40
-
21:51
-
21:21
-
19:40
-
17:55
-
15:37
-
14:08
-
12:23
-
11:16
-
10:26
-
09:33
-
06:16
-
01:43
-
01:04
-
00:42
-
00:23
-
00:12
- 29 октября 2020
-
22:54
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