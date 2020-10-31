На Кубке Павлюченковой чемпионам дали уайлд-кард на турнир, где побеждали Сафина и Надаль

В СК «Балашиха» завершился третий Кубок Анастасии Павлюченковой — всероссийские соревнования первой категории среди юношей и девушек до 13 лет. В турнире приняло участие 120 юных теннисистов со всей России. Матчи прошли в одиночном разряде и миксте.
Чемпионами в смешанном парном разряде стали Анна Пушкарёва/Николай Андреев, победившие в финале дуэт Анна Архипова/Иван Дорохов.
На подиум среди девушек поднялись (в порядке занятых мест) Екатерина Тупицына (Москва), Екатерина Ходжаева (Мытищи, Московская область), Катарина Миллер (Москва).
Тройка призёров среди юношей выглядит следующим образом: Павел Скворцов (Химки, Московская область), Алан Аюханов (Самара), Алексей Шибаев (Москва).
Чемпионы турнира в одиночном разряде Екатерина Тупицына и Павел Скворцов помимо победных кубков и памятных призов получили из рук Анастасии Павлюченковой сертификаты, подтверждающие уайлд-кард на участие в престижном международном турнире Les Petits As во французском городе Тарбе. Эти соревнования — своеобразное неофициальное первенство мира для лучших теннисистов до 14 лет. В разные годы Les Petits As выигрывали юные Динара Сафина, Анна Курникова, Мартина Хингис, Рафаэль Надаль, Хуан-Карлос Ферреро, Ришар Гаске и другие.
Анастасия Павлюченкова с призёрами турнира
Фото: Евгений Гибадуллин
«Очень довольна составом, который мы собрали в этом году. Все дети талантливые, сильные. Надеюсь, что наш турнир – это помощь для детей, возможность дальше расти, совершенствоваться, прогрессировать. Конечно же, я вспоминаю себя в эти годы. Если есть возможность помочь и родителям, и тренерам, — им от этого всегда легче. И я рада, что у нас такой главный приз – уайлд-кард в квалификацию на международный престижный турнир в Тарбе. Туда поехать – это невероятно для них. Туда съезжаются все спонсоры, все главные люди тенниса, все собираются и смотрят на будущих звёзд. Поэтому, мне кажется, что это уникальная возможность, которую мы предоставили этим юным спортсменам», — передаёт слова Павлюченковой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
Анастасия Павлюченкова с призёрами турнира
Фото: Евгений Гибадуллин
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