Лаки-лузер, обыгравший Джоковича, в финале турнира в Вене встретится с Рублёвым

Итальянский теннисист Лоренцо Сонего вышел в финал турнира категории АТР 500 в Вене (Австрия). В полуфинале Сонего, начавший турнир в качестве лаки-лузера, нанёс поражение британцу Даниэлю Эвансу со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

Сонего трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. Эванс не подал ни одного эйса, избежал ошибок на подаче и сумел взять одну подачу соперника.

В финале турнира в Вене Сонего встретится с пятой ракеткой соревнований – россиянином Андреем Рублёвым. Напомним, в четвертьфинале Сонего нанёс сокрушительное поражение первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу, выиграв матч со счётом 6:2, 6:1.

Финал Рублёв – Сонего состоится 1 ноября. У россиянина он станет пятым в сезоне-2020.