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Лаки-лузер, обыгравший Джоковича, в финале турнира в Вене встретится с Рублёвым

Лаки-лузер, обыгравший Джоковича, в финале турнира в Вене встретится с Рублёвым
Теннис / ATP 0

Итальянский теннисист Лоренцо Сонего вышел в финал турнира категории АТР 500 в Вене (Австрия). В полуфинале Сонего, начавший турнир в качестве лаки-лузера, нанёс поражение британцу Даниэлю Эвансу со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

Сонего трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. Эванс не подал ни одного эйса, избежал ошибок на подаче и сумел взять одну подачу соперника.

В финале турнира в Вене Сонего встретится с пятой ракеткой соревнований – россиянином Андреем Рублёвым. Напомним, в четвертьфинале Сонего нанёс сокрушительное поражение первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу, выиграв матч со счётом 6:2, 6:1.

Финал Рублёв – Сонего состоится 1 ноября. У россиянина он станет пятым в сезоне-2020.

Вена. 1/2 финала
31 октября 2020, суббота. 17:40 МСК
Лоренцо Сонего
42
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Даниэль Эванс
33
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
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