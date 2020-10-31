Андрей Рублёв: не знаю, почему всё идёт так хорошо

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в пятый финал турниров АТР в сезоне-2020. Его соперником в решающем матче в Вене станет лаки-лузер Лоренцо Сонего, разгромивший на этих соревнованиях Новака Джоковича.
«Не знаю, почему всё идёт так хорошо. У меня такая замечательная команда, вокруг меня такие замечательные друзья, которые всегда меня поддерживают, и, наверное, поэтому я так хорошо играю.
Приехал сюда с мыслью, что мне нечего терять. Я уже провел отличный сезон, поэтому приехал сюда, чтобы насладиться игрой, бороться за каждое очко, каждый матч, и вот я уже в финале. Хочу продолжить думать в том же духе, и увидим, что будет завтра.
Третий финал АТР 500 после пандемии? Даже не думал об этом. Я очень хорошо подаю на этой неделе, так что посмотрим. Никогда не знаешь, что будет завтра», — приводит слова Рублёва пресс-служба АТР.
- 31 октября 2020
-
20:53
-
19:20
-
19:07
-
17:56
-
17:32
-
16:20
-
15:50
-
15:08
-
14:54
-
14:30
-
13:09
-
12:15
-
11:07
-
09:59
-
09:31
-
05:26
-
00:59
-
00:41
-
00:09
- 30 октября 2020
-
23:26
-
22:40
-
21:51
-
21:21
-
19:40
-
17:55
-
15:37
-
14:08
-
12:23
-
11:16
-
10:26
-
09:33
-
06:16
-
01:43
-
01:04
-
00:42