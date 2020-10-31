Андрей Рублёв: не знаю, почему всё идёт так хорошо

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в пятый финал турниров АТР в сезоне-2020. Его соперником в решающем матче в Вене станет лаки-лузер Лоренцо Сонего, разгромивший на этих соревнованиях Новака Джоковича.

«Не знаю, почему всё идёт так хорошо. У меня такая замечательная команда, вокруг меня такие замечательные друзья, которые всегда меня поддерживают, и, наверное, поэтому я так хорошо играю.

Приехал сюда с мыслью, что мне нечего терять. Я уже провел отличный сезон, поэтому приехал сюда, чтобы насладиться игрой, бороться за каждое очко, каждый матч, и вот я уже в финале. Хочу продолжить думать в том же духе, и увидим, что будет завтра.

Третий финал АТР 500 после пандемии? Даже не думал об этом. Я очень хорошо подаю на этой неделе, так что посмотрим. Никогда не знаешь, что будет завтра», — приводит слова Рублёва пресс-служба АТР.