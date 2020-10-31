Соперник Рублёва — о финале в Вене: нет никаких ожиданий, постараюсь сделать всё возможное

Итальянский теннисист Лоренцо Сонего прокомментировал победу над британцем Даниэлем Эвансом и выход в финал турнира АТР 500 в Вене.

Сонего стал первым за 10 лет лаки-лузером, сумевшим добраться до финала этих соревнований. В 2010 году подобного достижения на турнире добился австриец Андреас Хайдер-Маурер. Накануне в четвертьфинале Сонего разгромил первую ракетку мира — серба Новака Джоковича. За титул он сыграет с россиянином Андреем Рублёвым.



«Я счастлив. После вчерашнего было нелегко играть против Эванса, потому что он очень талантлив. Против его бэкхенда нелегко играть, но я справился и очень доволен.

Это потрясающе. Я начал этот турнир с поражения в квалификации. После этого нелегко выиграть четыре матча, но теперь я вышел в финал. У меня нет никаких ожиданий, но я уверен, что постараюсь сделать всё возможное завтра.

На этой неделе я определённо улучшил свой теннис — как приём, так и подачу. Я очень много работал и приобрёл уверенность и опыт. Мне нужно было получить некоторый опыт», — приводит слова Сонего пресс-служба АТР.