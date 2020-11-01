Тим объяснил причину снятия с Мастерса в Париже
Австрийский теннисист Доминик Тим опубликовал в «инстаграме» пост, в котором рассказал, почему отказался от участия в турнире серии Мастерс с Париже.
«Как многие из вас уже знают, я вынужден пропустить Мастерс в Париже в этом году из-за травмы правой ноги. Мы с командой приняли решение не участвовать в этом турнире — мне необходимо восстановиться и лучше познакомиться к финалу Мирового тура АТР. Жду возвращения в Париж в следующем году», — написал Тим.
В 2020 году Доминик Тим стал победителем Открытого чемпионата США. В финале турнире он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева. Этот победа стала для Тима первой в турнирах «Большого шлема». Сейчас Тим находится на третьей строчке рейтинга АТР.
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