Элина Свитолина: не назвала бы 2020 год тяжёлым

Украинская теннисистка Элина Свитолина подвела итоги сезона, в ходе которого она провела 30 матчей, в которых одержала 21 победу. В её активе два завоёванных титула — на турнирах в Страсбурге (Франция) и Монтеррее (Мексика).



«Закончила я позитивно — сохранила пятое место в рейтинге WTA. Выиграла два турнира в этом году. Это вдвойне ценно, потому что я находилась не в суперформе, когда играла Монтеррей. После перерыва удалось хорошо сыграть в Страсбурге и набрать неплохую форму перед «Ролан Гаррос». Это было очень важно для меня, там были хорошие соперники. Конечно, всегда хочется большего — победы на «Большом шлеме», но я на таком уровне и переживаю такой период карьеры, что всегда стоят задачи победы на ТБШ, но ты не можешь сильно огорчаться. Ведь ещё есть следующие турниры.

Поэтому, нужно смотреть вперёд, анализировать и двигаться дальше. Психологически тяжело играть такой турнир, как «Ролан Гаррос». Особенно в этом году, поскольку я пропустила US Open и попала в серьёзную нервотрёпку после длительного перерыва. Наверное, этот год был в большей степени тяжёлым психологически. Я не сказала бы, что он плохой, так как я финиширую на пятой позиции, удержала рейтинг и выиграла два турнира. Это неплохо», — цитирует Свитолину «Обозреватель».