Павлюченкова: после пандемии не знала, как психологически подводить себя к турнирам

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова подвела итоги сезона, в ходе которого она в 17 матчах одержала 9 побед. В её активе выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.
«Сложно дать конкретную оценку. Начало года было хорошим. Всегда, конечно, хочется лучше, но четвертьфинал Australian Open – это хорошо. Шла по нарастающей, удачный матч был в Дубае – обыграла Белинду Бенчич. Потом случилась микротравма, я её лечила, готовилась к Индиан-Уэллсу. А там всё отменили.
Честно сказать, тяжело было после пандемии, после карантина снова играть турниры. У меня такого опыта, к счастью, ещё на было, когда приходилось месяцами не играть, допустим, из-за травмы. Ментально было достаточно сложно. Не знала, как себя психологически подводить к турнирам. Кажется, эта задача мне не очень удалась. Естественно, продолжала тренироваться, но ментально было довольно тяжело», — сказала Павлюченкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
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