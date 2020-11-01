ATP не планирует переносить Итоговый турнир из Лондона

Организаторы Итогового турнира ATP не планируют переносить его из Лондона, учитывая введение новых ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте Ассоциации теннисистов-профессионалов в «Твиттере».
«Учитывая распоряжение правительства Великобритании, Итоговый турнир АТР, как и планировалось, пройдёт в Лондоне при закрытых трибунах», — говорится в пресс-релизе АТР.
Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что из-за существенного роста количества заражений коронавирусом в стране правительство вводит строгий карантин в Англии с 5 ноября по 2 декабря. Итоговый турнир АТР пройдёт с 15 по 22 ноября. Действующим чемпионом соревнований является грек Стефанос Циципас.
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