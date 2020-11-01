Новак Джокович: хотел бы попробовать себя в качестве тренера

Первая ракетка мира Новак Джокович сообщил, что не намерен отходить от тенниса после завершения профессиональной карьеры.



«Я не из тех игроков, кто устал от тенниса и хотел бы забыть про корт после завершения карьеры. Хотел бы путешествовать по турнирам без лишнего давления, без мыслей о том, сколько мне нужно тренироваться и как готовиться. Вот это было бы приятно.



Люблю теннис и после завершения карьеры хотел бы попробовать себя в качестве тренера», — цитирует Новака журналист Саша Озмо на своей странице в «Твиттере».



33-летний Джокович — 17-кратный чемпион турниров «Большого шлема». По собственному признанию, теннисист стремится превзойти рекорд швейцарца Роджера Федерера по количеству побед на мэйджорах (20).