Новак Джокович: хотел бы попробовать себя в качестве тренера
Первая ракетка мира Новак Джокович сообщил, что не намерен отходить от тенниса после завершения профессиональной карьеры.
«Я не из тех игроков, кто устал от тенниса и хотел бы забыть про корт после завершения карьеры. Хотел бы путешествовать по турнирам без лишнего давления, без мыслей о том, сколько мне нужно тренироваться и как готовиться. Вот это было бы приятно.
Люблю теннис и после завершения карьеры хотел бы попробовать себя в качестве тренера», — цитирует Новака журналист Саша Озмо на своей странице в «Твиттере».
33-летний Джокович — 17-кратный чемпион турниров «Большого шлема». По собственному признанию, теннисист стремится превзойти рекорд швейцарца Роджера Федерера по количеству побед на мэйджорах (20).
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