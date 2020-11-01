Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Новак Джокович: хотел бы попробовать себя в качестве тренера

Новак Джокович: хотел бы попробовать себя в качестве тренера
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира Новак Джокович сообщил, что не намерен отходить от тенниса после завершения профессиональной карьеры.

«Я не из тех игроков, кто устал от тенниса и хотел бы забыть про корт после завершения карьеры. Хотел бы путешествовать по турнирам без лишнего давления, без мыслей о том, сколько мне нужно тренироваться и как готовиться. Вот это было бы приятно.

Люблю теннис и после завершения карьеры хотел бы попробовать себя в качестве тренера», — цитирует Новака журналист Саша Озмо на своей странице в «Твиттере».

33-летний Джокович — 17-кратный чемпион турниров «Большого шлема». По собственному признанию, теннисист стремится превзойти рекорд швейцарца Роджера Федерера по количеству побед на мэйджорах (20).

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020