Текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Сонего в финале турнира в Вене

Сегодня, 1 ноября, состоится финальный матч соревнований категории АТР 500 в Вене (Австрия), в котором сыграют россиянин Андрей Рублёв и итальянец Лоренцо Сонего.



В полуфинальных матчах Рублёв обыграл южноафриканца Кевина Андерсона, а Сонего — британца Даниэля Эванса. Раундом ранее итальянец сенсационно обыграл серба Новака Джоковича, нанеся ему самое разгромное поражение в карьере.



Андрей и Лоренцо встречались на грунтовом турнире категории «Челленджер» в Кортине (Италия) в 2016 году. Победу одержал россиянин — 6:3, 7:5.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния: текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Сонего на турнире в Вене.



Действующим чемпионом соревнований является Доминик Тим, который в прошлогоднем финале обыграл Диего Шварцмана из Аргентины — 3:6, 6:4, 6:3. В текущем розыгрыше соревнований Тим уступил Рублёву на стадии четвертьфинала.