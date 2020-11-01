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Текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Сонего в финале турнира в Вене

Текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Сонего в финале турнира в Вене
Теннис / ATP 0

Сегодня, 1 ноября, состоится финальный матч соревнований категории АТР 500 в Вене (Австрия), в котором сыграют россиянин Андрей Рублёв и итальянец Лоренцо Сонего.

В полуфинальных матчах Рублёв обыграл южноафриканца Кевина Андерсона, а Сонего — британца Даниэля Эванса. Раундом ранее итальянец сенсационно обыграл серба Новака Джоковича, нанеся ему самое разгромное поражение в карьере.

Андрей и Лоренцо встречались на грунтовом турнире категории «Челленджер» в Кортине (Италия) в 2016 году. Победу одержал россиянин — 6:3, 7:5.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния: текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Сонего на турнире в Вене.

Действующим чемпионом соревнований является Доминик Тим, который в прошлогоднем финале обыграл Диего Шварцмана из Аргентины — 3:6, 6:4, 6:3. В текущем розыгрыше соревнований Тим уступил Рублёву на стадии четвертьфинала.

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