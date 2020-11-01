Надаль: дружба с Роналду? Для меня «друг» — слишком серьёзное слово

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал об отношениях с португальским футболистом Криштиану Роналду. Надаль — фанат мадридского «Реала», за который долгое время выступал Роналду.



«Дружба с Криштиану? Для меня „друг“ — слишком серьёзное слово. Мои друзья — это ребята с Манакора, с которыми я вырос. Криштиану — мой товарищ и коллега. Встречался с ним несколько раз и очень его уважаю», — цитирует Надаля Corriere della Sera.

В настоящее время 35-летний Роналду выступает в составе итальянского «Ювентуса». Будучи игроком «Реала», он помог испанскому клубу выиграть четыре Лиги чемпионов, два чемпионата Испании и множество других трофеев. В период пребывания в Мадриде португалец стал обладателем четырёх «Золотых мячей».

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