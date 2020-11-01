Надаль: говорят, я не лажу с Кирьосом? Неправда. Я один раз ему высказал — на этом всё
Испанский теннисист вторая ракетка мира Рафаэль Надаль опроверг слухи о напряжённости в отношениях с австралийцем Ником Кирьосом.
«Все говорят, что я не лажу с Ником? Неправда. Я один раз высказал всё, что считал нужным, на этом всё», — цитирует Надаля Corriere.
Напомним, Кирьос неоднократно подначивал и критиковал Надаля, насмехался над ним, в том числе и в личных встречах. На издёвки более молодого соперника испанец реагировал сдержанно и лишь однажды сделал выпад в его сторону.
После 13-й победы Надаля на Открытом чемпионате Франции Кирьос признал величие испанского теннисиста и также высказал мнение об их отношениях.
Надаль и Кирьос встречались восемь раз: Рафаэль выиграл в пяти случаях, Ник — в трёх.
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