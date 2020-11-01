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На Итоговом турнире АТР впервые за 20 лет сыграют два россиянина — Рублёв и Медведев

На Итоговом турнире АТР впервые за 20 лет сыграют два россиянина — Рублёв и Медведев
Теннис / ATP 0

После победы на турнире в Вене, ставшей для него пятой в сезоне-2020, российский теннисист Андрей Рублёв впервые в карьере отобрался на Итоговый турнир АТР, сообщает пресс-служба АТР.

Россиянин стал седьмым игроком в одиночном разряде, обеспечившим себе место на турнире, который состоится в Лондоне 15-22 ноября. Рублёв присоединился к Новаку Джоковичу, Рафаэлю Надалю, Доминику Тиму, действующему чемпиону Стефаносу Циципасу, соотечественнику Даниилу Медведеву и Александру Звереву.

23-летний Рублёв — пятый российский участник Итогового турнира АТР в одиночном разряде за 50-летнюю историю соревнований. Ранее в число сильнейших игроков сезона входили Евгений Кафельников (1995-2001), Марат Сафин (2000, 2002, 2004), чемпион 2009 года Николай Давыденко (2005-2009) и Медведев (2019-2020). В этом году впервые с 2000 года (Сафин и Кафельников) в топ-8 попали два россиянина.

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