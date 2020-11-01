Тарпищев: пока Рублёв очень сильно радует в этом сезоне

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Андрея Рублёва на турнире в Вене, благодаря чему россиянин впервые в карьере отобрался на Итоговый турнир АТР.

В финале Рублёв обыграл итальянца Лоренцо Сонего со счётом 6:4, 6:4. Титул в Вене стал для Андрея пятым в сезоне.

«Рублёв взрослеет, идёт по возрастающей. Играет агрессивно, прибавил на первой подаче, стал играть длинно. Научился играть в любых ситуациях: и кроссом, и по линии. Он приобрёл интенсивность. Даже в сегодняшнем матче явно переигрывал Сонего на задней линии. Всё заслуженно и закономерно.

На Итоговом турнире надо смотреть жеребьёвку, сейчас пока тяжело судить о шансах. Но пока Рублёв очень сильно радует в этом сезоне", — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.