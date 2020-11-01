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Чесноков: Медведев и Рублёв могут претендовать на победу на Итоговом турнире АТР

Чесноков: Медведев и Рублёв могут претендовать на победу на Итоговом турнире АТР
Теннис / ATP 0

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал победу Андрея Рублёва на турнире в Вене, которая обеспечила ему выход на Итоговый турнир АТР.

«Рублёв сейчас один из тех игроков, которые находятся в невероятной форме. Он выиграл уже пять турниров, после смены ракетки он почувствовал невероятную уверенность. Были и поражения, но успех, который у него есть сейчас, – очень круто. Рублёв играет в стиле Агасси, очень быстро, мяч летит плотно, и соперники не успевают за ним. Сам Андрей встречает мяч рано, а соперники не успевают подстроиться под его ритм.

Что касается Итогового турнира, на сегодняшний день Медведев и Рублёв могут претендовать на победу. Они ни в коем случае не аутсайдеры, они могут обыграть любого. Есть гранды, но были матчи, которые показывали, что они тоже не роботы. Сейчас наш мужской теннис находится на пике развития, и наши ребята точно могут играть в полуфинале и претендовать на победу», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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