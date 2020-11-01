Андрей Рублёв: этот титул особенный для меня, ведь во мне есть австрийская кровь

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу на турнире в Вене, обеспечившую ему первое в карьере попадание на Итоговый турнир АТР.
«Этот турнир особенный для меня, потому что моя бабушка тоже была австрийкой и у меня есть австрийская кровь. Это особенный титул для меня.
Я счастлив. Счастлив, что выиграл здесь титул. Счастлив, что впервые буду выступать в Лондоне. Я очень жду этого. Мне ещё так много нужно улучшить в своей игре, и как раз здесь я смог увидеть, что именно мне нужно улучшить, чтобы достичь такого уровня, чтобы быть конкурентоспособным в матчах с восьмёркой сильнейших игроков», — приводит слова Рублёва пресс-служба АТР.
Рублёв завоевал пять титулов в сезоне-2020. На Итоговом турнире АТР он выступит вместе с соотечественником Даниилом Медведевым.
- 1 ноября 2020
-
20:00
-
19:48
-
19:35
-
19:02
-
18:36
-
18:13
-
17:58
-
17:38
-
17:01
-
16:45
-
16:11
-
16:04
-
14:40
-
14:00
-
13:38
-
12:01
-
10:30
-
09:24
-
02:39
-
02:06
-
01:44
-
00:57
- 31 октября 2020
-
23:58
-
22:06
-
20:53
-
19:20
-
19:07
-
17:56
-
17:32
-
16:20
-
15:50
-
15:08
-
14:54
-
14:30
-
13:09