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Андрей Рублёв: этот титул особенный для меня, ведь во мне есть австрийская кровь

Андрей Рублёв: этот титул особенный для меня, ведь во мне есть австрийская кровь
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу на турнире в Вене, обеспечившую ему первое в карьере попадание на Итоговый турнир АТР.

«Этот турнир особенный для меня, потому что моя бабушка тоже была австрийкой и у меня есть австрийская кровь. Это особенный титул для меня.

Я счастлив. Счастлив, что выиграл здесь титул. Счастлив, что впервые буду выступать в Лондоне. Я очень жду этого. Мне ещё так много нужно улучшить в своей игре, и как раз здесь я смог увидеть, что именно мне нужно улучшить, чтобы достичь такого уровня, чтобы быть конкурентоспособным в матчах с восьмёркой сильнейших игроков», — приводит слова Рублёва пресс-служба АТР.

Рублёв завоевал пять титулов в сезоне-2020. На Итоговом турнире АТР он выступит вместе с соотечественником Даниилом Медведевым.

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