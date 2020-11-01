Сонего объяснил, почему не сумел обыграть Рублёва в финале турнира в Вене

Итальянский теннисист Лоренцо Сонего, который стартовал в основной сетке турнира в Вене в качестве лаки-лузера, по дороге к финалу обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича, а в решающем матче уступил россиянину Андрею Рублёву (4:6, 4:6), прокомментировал свои достижения.

«Сегодня было не так просто, потому что Рублёв уверен в себе. Это его пятый финал за год. Это потрясающе. Для меня это только первый.

Впечатлён его талантом. Против него очень трудно играть. Он берёт все очки и хочет выиграть каждый матч. Он очень силён и так здорово подаёт, что его подачу невозможно взять. Его приём также очень хорош. А это как раз две самые важные вещи.

Для меня это был один из лучших турниров в году. Это был потрясающий финал. Мне понравилось в Вене, и спасибо за поддержку», — приводит слова Сонего пресс-служба АТР.