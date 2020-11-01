Камельзон: Рублёв умеет вести себя по-царски на матче

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал победу Андрея Рублёва на турнире в Вене, обеспечившую ему попадание на Итоговый турнир АТР.

«Я профессионал, меня очень трудно чем-либо удивить, но Рублёв смог это сделать. В восторге от игры Андрея, он фантастически провёл турнир: у него была харизма победителя, всё получалось, он был очень лёгок. Сегодня этот 23-летний парень сделал то, о чём можно только мечтать. Он продолжил тот имидж, что мы можем быть первыми в мире по шагам Кафельникова, Сафина — всех тех наших теннисистов, кто за последнее время был первой ракеткой в мире.

Показали итоговую таблицу, Рублёв по победам обошёл Джоковича — у него 5 титулов! Андрей научился выигрывать решающие мячи, как это делает великая троица в лице Джоковича, Надаля, Федерера. Он умеет вести себя по-царски на матче, причём не так важно, побеждает или проигрывает, — ведёт себя очень выдержанно. Самое главное, он научился играть финалы — это очень важный момент.

Все ассы за последнее время напроигрывли, в том числе Джокович и Медведев. Надаль вообще не играет, и не совсем понятно, где он и что. Думаю, Циципас является для Андрея самым грозным противником. Но и с греком у него сейчас равное количество побед, он же обыграл его в прошлый раз. Просчитав восьмёрку сильнейших могу заявить, у Рублёва сейчас такая игра, что он может стать победителем Итогового турнира. Желаю ему процветания на лондонском чемпионате, но перед этим нужно удачно выступить в Париже», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.