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Андрей Рублёв подтвердил, что сыграет на «Мастерсе» в Париже

Андрей Рублёв подтвердил, что сыграет на «Мастерсе» в Париже
Теннис / ATP 0

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв подтвердил, что перед Итоговым турниром АТР сыграет на «Мастерсе» в Париже, который пройдёт со 2 по 8 ноября.

«Я на сто процентов буду играть в Париже. Я хорошо себя чувствую, потому что после Санкт-Петербурга я ничего не играл, почти пять дней отдыхал», — приводит слова Рублёва Tennis Majors на своей странице в «Твиттере».

Рублёв завоевал пять титулов в сезоне-2020, выиграв в том числе три турнира категории АТР 500 – в Гамбурге, Санкт-Петербурге и Вене. Он является рекордсменом сезона по количеству выигранных турниров. А по числу матчей, которые завершились его победой, делит лидерство с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Рублёв впервые в карьере отобрался на Итоговый чемпионат АТР, где выступят восемь сильнейших теннисистов.

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