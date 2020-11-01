Рафаэль Надаль — о привычках и ритуалах: я не раб своего распорядка

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль отметил, что он не суеверен и не является «рабом своего распорядка».

Однако именно он имеет наибольшее количество различных странных ритуалов, которые совершает до, после и во время матчей, давая повод для обсуждения, привычки это или какое-то расстройство.

«Я не суеверен, иначе менял бы ритуал с каждым поражением. Я даже не раб своего распорядка: моя жизнь постоянно меняется, а турниры сильно отличаются от тренировок.

То, что вы называете тиками, для меня это способ привести в порядок голову, способ сконцентрироваться и заставить замолчать внутренние голоса. Не слушать голос, который говорит мне, что я проиграю или, что ещё более опасно, будто я выиграю.

В 19 лет, когда я только выиграл свой первый «Ролан Гаррос», мне сказали, что я больше не смогу играть из-за деформации левой стопы. Боль была настолько сильной, что я тренировался отбивать мяч, сидя на стуле посреди корта. Потом поправился благодаря стельке, которая изменила положение стопы, но это привело к воспалению коленей.

Благодаря позитивному настрою мне удалось превратить хрупкость тела в моральную силу. Рано или поздно всё встанет на свои места. Но мы должны быть готовы сопротивляться проблемам. Другого выхода нет.

Что такое талант? У каждого из нас есть свой талант. Кому-то всё даётся легко, другим известно, как дольше быть на вершине. Вы, например, можете написать хорошую статью за полчаса, а ваш коллега будет работать шесть часов подряд и напишет отличную статью. Он будет более талантливым журналистом, чем вы?» — приводит слова Надаля Corriere Della Sera.