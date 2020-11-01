Джон Миллман: на третий раз мне, наверное, повезло выиграть в финале

Австралийский теннисист Джон Миллман прокомментировал победу на турнире в Нур-Султане, где он завоевал первый титул АТР в карьере, обыграв в финале француза Адриана Маннарино – 7:5, 6:1.
«Это невероятно. Я счастлив и невероятно доволен собой. Это был мой третий финал, и на третий раз мне, наверное, повезло. На таких турнирах нелегко побеждать, но сделать это в том месте, где мне было очень комфортно из-за того, с каким гостеприимством меня приняли, особенно приятно. Выиграть первый турнир Astana Open — особенное событие. Я счастлив вместе со своей командой.
Адриан великолепно играл в первом сете. Матчи с ним всегда получаются физически затратными. Он навязывает борьбу в каждом розыгрыше, за каждое очко, а ещё он скуп на ошибки. С ним нужно хорошо двигаться и играть очень низко над сеткой, так как мячи, посланные им выше, точно не поднимутся. Думаю, он действительно хорош в закрытом помещении», — приводит слова Миллмана пресс-служба АТР.
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