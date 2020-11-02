Директор «Мастерса» в Париже рассказал о трудностях, вызванных пандемией

Директор парижского «Мастерса» Ги Форже рассказал, с какими организационными сложностями пришлось столкнуться организаторам соревнований из-за пандемии коронавируса.

«Мы предлагали разные варианты проведения турнира. Можно было вообще его отменить, но это было бы неправильно. Конечно, мы немного разочарованы, что соревнования пройдут без зрителей, но сам факт проведения – положительный момент. Мы делаем турнир для игроков. И я немного разочарован, что некоторые теннисисты отказались от участия. Ведь они несколько месяцев не могли играть, к тому же в Париже можно выиграть много очков. Но большинство спортсменов нам благодарно, и это очень приятно», — цитирует Форже L’Equipe.

«Мастерс» пройдёт в Париже со 2 по 8 ноября. Накануне своё участие в турнире подтвердил российский теннисист Андрей Рублёв, который является восьмой ракеткой мира.