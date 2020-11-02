Даниил Медведев обошёл Циципаса и занял пятое место в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов сегодня, 2 ноября, представила обновлённый рейтинг спортсменов. Согласно нему, россиянин Даниил Медведев теперь является пятой ракеткой мира. Он обошёл грека Стефаноса Циципаса.

Андрей Рублёв, который 1 ноября победил на турнире в Вене, по-прежнему занимает восьмое место в рейтинге. Карен Хачанов потерял одну позицию и теперь занимает 19-е место.

Тремя лучшими теннисистами по версии ATP по-прежнему являются серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим, который накануне снялся с «Мастерса» в Париже из-за травмы.

Рейтинг АТР от 2 ноября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 830 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630

5 (6). Даниил Медведев (Россия) — 5980

6 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5925

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5015

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3839

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3285

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3075…

19 (18). Карен Хачанов (Россия) — 2245.