«У меня нет чувства выгорания». Даниил Медведев — об ожиданиях от «Мастерса» в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев на пресс-конференции, предшествующей началу «Мастерса» в Париже, поделился ожиданиями от турнира.

«Физически и морально я готов к концовке сезона. У меня нет чувства выгорания, и это самое главное. Я готов показывать всё, что в моих силах.

Не люблю жить прошлым, и не важно, каким оно было — хорошим или плохим. Мне больше хочется думать о будущем. Сейчас я хочу делать всё, что в моих силах. Даже если проигрываешь несколько матчей, можно вернуть кондиции. Но для этого нужно много работать», — приводит слова Медведева издание Tennis Majors.

Напомним, «Мастерс» пройдёт в Париже со 2 по 8 ноября. Накануне своё участие в турнире подтвердил российский теннисист Андрей Рублёв, который является восьмой ракеткой мира.