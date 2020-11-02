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Роджер Федерер проводит 1000-ю неделю в топ-20 рейтинга ATP

Роджер Федерер проводит 1000-ю неделю в топ-20 рейтинга ATP
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер проводит 1000-ю неделю в топ-20 рейтинга ATP. Это лучший результат за всё время существования ассоциации. Также в топ-3 по этому показателю входят завершившие карьеру американцы Джимми Коннорс и Андре Агасси. На их счету 917 и 868 недель в списке лучших соответственно.

Ближайшими преследователями Федерера среди действующих теннисистов, как отмечает портал Ultimate Tennis Statistics, являются Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Они проводят 792-ю и 706-ю неделю в топ-20 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Напомним, сегодня ATP представила обновлённый рейтинг теннисистов. Тремя лучшими спортсменами по-прежнему являются серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим.

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