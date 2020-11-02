Надаль объяснил, почему он никогда не выигрывал «Мастерс» в Париже

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль объяснил, почему он за всю карьеру ни разу не смог выиграть «Мастерс» в Париже.

«Это часть игры. Где-то вам везёт больше, где-то меньше. Обычно я приезжал на этот турнир очень уставшим физически, а иногда и морально. А мне на крытых кортах нужно быть максимально свежим, чтобы показывать, на что я способен. Наверное, здесь мне необходимо сыграть ещё лучше, чем обычно, чтобы добиться успеха.

Когда я езжу на турниры, моя цель — показывать свой лучший теннис. Да, сейчас мы находимся в совершенно других условиях, нежели в предыдущие годы. Но я приехал сюда, чтобы выступить как можно лучше», — приводит слова Надаля сайт ATP.

Напомним, «Мастерс» проходит в Париже со 2 по 8 ноября.