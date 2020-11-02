Рафаэль Надаль близок к рекорду по количеству недель в топ-10 рейтинга ATP

20-кратный обладатель титулов «Большого шлема» Рафаэль Надаль на следующей неделе установит рекорд по времени пребывания в топ-10 рейтинга ATP. Об этом сообщается в «твиттере» Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Сейчас испанец делит испанец делит первую строчку с легендарным американцем Джимми Коннорсом с результатом 789 недель, но уже 9 ноября он станет единоличным лидером. Третье место также занимает действующий теннисист — швейцарец Роджер Федерер. Но в 2016 году он вылетал из топ-10, поэтому его серия прервалась на 734 неделях.

Ранее сообщалось, что Роджер Федерер проводит 1000-ю неделю в топ-20 рейтинга ATP. Вместе со швейцарцем в тройку лучших по этому показателю входят всё тот же Коннорс и Андре Агасси.