Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Рафаэль Надаль близок к рекорду по количеству недель в топ-10 рейтинга ATP

Рафаэль Надаль близок к рекорду по количеству недель в топ-10 рейтинга ATP
Теннис / ATP 0

20-кратный обладатель титулов «Большого шлема» Рафаэль Надаль на следующей неделе установит рекорд по времени пребывания в топ-10 рейтинга ATP. Об этом сообщается в «твиттере» Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Сейчас испанец делит испанец делит первую строчку с легендарным американцем Джимми Коннорсом с результатом 789 недель, но уже 9 ноября он станет единоличным лидером. Третье место также занимает действующий теннисист — швейцарец Роджер Федерер. Но в 2016 году он вылетал из топ-10, поэтому его серия прервалась на 734 неделях.

Ранее сообщалось, что Роджер Федерер проводит 1000-ю неделю в топ-20 рейтинга ATP. Вместе со швейцарцем в тройку лучших по этому показателю входят всё тот же Коннорс и Андре Агасси.

Роджер Федерер проводит 1000-ю неделю в топ-20 рейтинга ATP
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020