«Та ночь в Мексике была жаркой». Доминик Тим рассказал о дружбе с Ником Кирьосом

Третья ракетка мира австриец Доминик Тим поделился мнением об австралийце Нике Кирьосе.

«Он своеобразный и уникальный, никто не сможет его заменить. Нам повезло, что в теннисе есть такой человек. В нашем спорте не было таких, как он, и вряд ли когда-нибудь будет. Люди либо любят, либо ненавидят его. В глубине души он очень хороший человек. Несколько лет назад мы вместе изучали ночную жизнь в Акапулько, было круто!» — написал Тим на своём сайте.

Кирьос ответил австрийцу в «сториз» на своей странице в "Инстаграме": «Спасибо за любовь, Доминик. Та ночь в Мексике была жаркой».

Тим снялся с «Мастерса» в Париже (Франция). В 2020 году Доминик Тим стал победителем Открытого чемпионата США. Эта победа стала для Тима первой в турнирах «Большого шлема».