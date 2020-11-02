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«Спасибо, Вена». Андрей Рублёв опубликовал фото с трофеем

«Спасибо, Вена». Андрей Рублёв опубликовал фото с трофеем
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию с трофеем турнира в Вене (Австрия). В финале он нанёс поражение итальянцу Лоренцо Сонего со счётом 6:4, 6:4.

«Спасибо, Вена», — написал Рублёв.

Посмотреть фотографию можно на странице Андрея Рублёва в "Инстаграме".

Рублёв завоевал пять титулов в сезоне-2020, выиграв в том числе три турнира категории АТР 500 – в Гамбурге, Санкт-Петербурге и Вене. Он является рекордсменом сезона по количеству выигранных турниров. А по числу матчей, которые завершились его победой, делит лидерство с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Рублёв впервые в карьере отобрался на Итоговый чемпионат АТР, где выступят восемь сильнейших теннисистов.

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