Победители Australian Open 2020 в парном разряде снялись с «Мастерса» в Париже
Британец Джо Солсбери, выступающий в парном разряде, снялся c «Мастерса» в Париже (Франция) после контакта с заражённым коронавирусом, сообщает пресс-служба ATP в «Твиттере».
Тест Солсбери на коронавирус дал отрицательный результат, однако в соответствии с постановлениями французских властей был вынужден отправиться на самоизоляцию. У британца отсутствуют симптомы заболевания, врачи ATP продолжают наблюдать за ним. Солсбери выступает в паре с американцем Радживом Рамом.
Рам и Солсбери — победители Australian Open 2020 года.
Напомним, «Мастерс» в Париже проходит со 2 по 8 ноября. Турнир проходит при пустых трибунах из-за введения всеобщего карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом в стране.
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