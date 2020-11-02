Джон Миллман: казахское гостеприимство сделало победу в Нур-Султане особенной
Австралийский теннисист Джон Миллман прокомментировал победу на турнире в Нур-Султане, где он обыграл в финале француза Адриана Маннарино – 7:5, 6:1.
«Спасибо всем, кто сделал проведение этого турнира возможным. Вы провели колоссальную работу. Невероятно счастлив выиграть титул ATP на вашем турнире, который проводился впервые. Казахское гостеприимство сделало эту победу особенной», — написал Миллман на своей странице в «Твиттере».
Посмотреть фотографию можно на странице Джона Миллмана в "Твиттере".
На данный момент австралиец занимает 38-ю строчку в рейтинге ATP.
Турнир категории ATP 250 в Нур-Султане проводился впервые. Соревнования завершились 1 ноября. Общий призовой фонд турнира составил $ 337 тыс.
- 2 ноября 2020
-
19:31
-
18:40
-
17:46
-
17:27
-
17:06
-
16:50
-
16:26
-
14:47
-
13:53
-
12:45
-
11:44
-
10:36
-
10:19
- 1 ноября 2020
-
22:29
-
21:49
-
20:14
-
20:00
-
19:48
-
19:35
-
19:02
-
18:36
-
18:13
-
17:58
-
17:38
-
17:01
-
16:45
-
16:11
-
16:04
-
14:40
-
14:00
-
13:38
-
12:01
-
10:30
-
09:24
-
02:39
Партнерский контент