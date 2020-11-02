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Джон Миллман: казахское гостеприимство сделало победу в Нур-Султане особенной

Джон Миллман: казахское гостеприимство сделало победу в Нур-Султане особенной
Теннис / ATP 0

Австралийский теннисист Джон Миллман прокомментировал победу на турнире в Нур-Султане, где он обыграл в финале француза Адриана Маннарино – 7:5, 6:1.

«Спасибо всем, кто сделал проведение этого турнира возможным. Вы провели колоссальную работу. Невероятно счастлив выиграть титул ATP на вашем турнире, который проводился впервые. Казахское гостеприимство сделало эту победу особенной», — написал Миллман на своей странице в «Твиттере».

Посмотреть фотографию можно на странице Джона Миллмана в "Твиттере".

На данный момент австралиец занимает 38-ю строчку в рейтинге ATP.

Турнир категории ATP 250 в Нур-Султане проводился впервые. Соревнования завершились 1 ноября. Общий призовой фонд турнира составил $ 337 тыс.

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